Время нестандартных решений

Реализация ежегодного Послания областному Собранию, предстоящий форум «Арктика – территория диалога», Год экологии и вопросы поддержки некоммерческих организаций. Эти и другие темы обсуждались в ходе традиционной встречи губернатора Архангельской области Игоря Орлова и руководителей городских и районных государственных газет.

Напомним, что одним из ключевых тезисов Послания стала необходимость активного привлечения муниципалитетов к вопросам развития территорий.

— Совершенно очевидно, что именно местная власть может создавать «настроение развития», поддерживать атмосферу творчества, поиска новых, нестандартных решений, – подчеркнул Игорь Орлов, открывая встречу. – Но сделать это возможно только во взаимодействии с общественными движениями, с некоммерческими организациями.

Площадкой для подобного диалога с обществом как раз и могут стать районные и городские газеты, которые пользуются максимальным уважением среди читателей.

Отметим, что в целом, тема развития территорий стала ключевой в ходе диалога.

Руководители газет обозначили ряд острых проблем, характерных для районов: деятельность учреждений здравоохранения, перспективы работы предприятий ЛПК, строительство детских садов и школ, вопросы транспортной доступности.

По ряду вопросов Игорь Орлов уже дал конкретные поручения профильным ведомствам.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области