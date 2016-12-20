В Архангельской области стало больше многодетных семей

Об этом сообщила в ходе заседания регионального правительства министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

— Демографическая ситуация в Архангельской области характеризуется как позитивными, так и негативными тенденциями, – сообщила Елена Молчанова. – Среди плюсов хочется отметить увеличение продолжительности жизни и снижение смертности. При этом показатели увеличения рождаемости остаются пока в отрицательной динамике.С этого года женщинам, родившим первого ребёнка в возрасте от 22 до 24 лет, полагается единовременная денежная выплата в размере 30 тысяч рублей. Эту выплату уже получили 319 северянок.

Как было отмечено в ходе заседания, мероприятия по улучшению демографической ситуации являются приоритетными для исполнительных органов власти региона.

В течение последних лет разработан и реализуется целый комплекс мер, направленных на поддержку семей с детьми. Выплачивается региональный материнский капитал, предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение спортивного инвентаря, многодетным семьям выделяются субсидии на приобретение автомобилей и жилья, земельные участки.

Как результат, по сравнению с 2010 годом количество многодетных семей в регионе увеличилось до 9 515 семей (на 63 процента).

Примечательно, что за последние пять лет численность детского населения области увеличилась на 3,5 процента.



Тем не менее, как подчеркнула Елена Молчанова, действующий план мероприятий по улучшению демографической ситуации в регионе нуждается в Областной закон «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области» не только объединил все прежде действующие документы в сфере семейной политики, но и ввел ряд новых мер поддержки.актуализации. В том числе – с учётом вступления в силу областного закона «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области».

Подводя итоги обсуждения, председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев подчеркнул: демографическая ситуация в регионе требует внимания со стороны всех органов власти.

Работа по актуализации областного плана должна быть завершена к февралю 2017 года. Органам местного самоуправления рекомендовано разработать и утвердить муниципальные плану улучшения демографической ситуации к 1 марта 2017 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области