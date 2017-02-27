Бёрге Бренде, глава МИД Норвегии, принял приглашение на IV международный форум «Арктика – территория диалога», который пройдет с 29 по 30 марта в Архангельске.

Об этом стало известно в рамках встречи глав МИД стран-членов G20 в Бонне. Визит Бёрге Бренде в Архангельск станет первым визитом главы МИД Норвегии в Россию за последние три года, сообщает пресс-служба арктического форума.

Форум «Арктика — территория диалога» станет одним из самых представительных международных форумов на территории России.

Ожидается около 1 500 участников из 14 стран, в числе которых Великобритания, Дания, Исландия, Канада, Китай, Норвегия, США, Финляндия, Швейцария, Япония.

Это руководители крупнейших российских и международных компаний, осуществляющих деятельность в Арктике, международные эксперты, представители власти и научного сообщества.

Программа Форума «Арктика – территория диалога», ключевой темой которого станет «Человек в Арктике», предполагает проведение 12 тематических сессий, круглых столов и дискуссий, пленарного заседания с участием Президента РФ Владимира Путина, расширенного заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, а также ряда специальных мероприятий, в числе которых – Форум арктических муниципалитетов и Арктический бизнес-форум.

Подробная программа обновляется в режиме реального времени и доступна на официальном сайте форума.

Пресс-служба IV международного форума «Арктика — территория диалога»