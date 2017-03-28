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На всероссийских соревнованиях по стрельбе Алина Хвиюзова завоевала бронзовую медаль

28 марта 14:30 Спорт

В Костроме с 23 по 30 марта проходят лично-командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и личные всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет. 

За награды борются более 350 спортсменов из 54 субъектов РФ.

В первый день на всероссийских соревнованиях девушки распределили места в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров».

Бронзовую медаль завоевала кандидат в мастера спорта из Архангельской области Алина Хвиюзова. Алина в квалификации также выполнила норматив мастера спорта, попав 408.1 очка, а в финале показала результат 220.5 очка.

Победу одержала кандидат в мастера спорта из Самарской области Делия Айталиева. Второе место у Елизаветы Сысоевой из Республики Коми.

Агентство по спорту Архангельской области

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