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Каргопольские подростки раскрывают «Тайны третьей планеты»

4 июля 13:00 Семья Каргополь

На базе Каргопольского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних открылся юбилейный десятый сезон летнего оздоровительного лагеря «Сказка лета 2017».

2017 год в России объявлен Годом экологии, поэтому лагерь превратился в научно-исследовательский институт под названием «Тайны третьей планеты» со своими отрядами-лабораториями и сотрудниками, которые исследуют глобальные проблемы окружающей среды.

В течение смены ежедневно проводятся утренняя гимнастика, минутка английского языка, музыкальные, творческие, психологические, танцевальные и спортивные мероприятия, кинопоказы и вечерние костры.

В программу лагеря включены конкурсно-игровые программы, логические задания, мозговые штурмы, творческие упражнения, квесты, оздоровительные процедуры, спортивные соревнования, походы, фитотерапия, воздушные и солнечные ванны.

В настоящее время в загородных лагерях Архангельской области находится 2,5 тысячи детей и подростков. Напомним, в этом году в рамках летней кампании планируется оздоровить 30 201 ребенка.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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