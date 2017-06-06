К уполномоченному по защите прав предпринимателей Ивану Кулявцеву обращаются предприниматели по вопросу введения нового порядка применения контрольно-кассовой техники (ККТ).

Напомним, с 1 июля 2017 года все кассовые аппараты должны передавать электронные копии чеков онлайн в налоговую инспекцию. Онлайн-кассы для предпринимателей на ЕНВД и ПСН станут обязательными с 1 июля 2018 года. Ограничения для применения новой техники вводятся в труднодоступных районах, где отсутствует доступ в Интернет.



– Наша общая задача – обеспечить доступность контрольно-кассовой техники для малого и среднего бизнеса и минимизировать возможные риски по внедрению нового оборудования. Важно сделать переход на онлайн-кассы безболезненным. На повестке дня – вопросы по работе с недобросовестной конкуренцией на рынке контрольно-кассовой техники, когда стоимость ККТ завышается в разы, – подчеркнул Иван Кулявцев.



В связи с необходимостью информационной и технической поддержки предпринимателей на базе УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу создана рабочая группа по вопросам перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

Участие в работе принимают представители налоговой инспекции, региональных бизнес-объединений «Деловая Россия», «Опора России», архангельской торгово-промышленной палаты, а также бизнес-уполномоченный.

По состоянию на 5 июня 2017 года в Архангельской области на новый порядок переведено 5 386 касс из 13 000.

Каталог техники, отвечающей новым требованиям, и информация о переходе на новый порядок, опубликован на официальном сайте ФНС.

Проконсультироваться и получить полную информацию по вопросу применения ККТ можно у главного государственного налогового инспектора контрольного отдела № 1 УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Андрея Окунева, телефон: (8182) 63-54-92.

Пресс-служба уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей