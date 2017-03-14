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Игорь Орлов:
«Архангельск станет международной столицей Арктики»

14 марта 18:45 Арктика – территория диалога
В режиме телемоста глава региона рассказал о том, как область готовится к форуму «Арктика – территория диалога»
В режиме телемоста глава региона рассказал о том, как область готовится к форуму «Арктика – территория диалога»

Пресс-конференция губернатора Архангельской области Игоря Орлова, посвящённая подготовке региона к международному форуму «Арктика – территория диалога», состоялась в информационном агентстве ТАСС Северо-Запад.

В режиме телемоста, связавшего Санкт-Петербург и Архангельск, глава региона рассказал журналистам о том, как область готовится к масштабному событию.

Он напомнил, что распоряжением Правительства Российской Федерации арктический форум будет проходить в Архангельске постоянно – раз в два года.

— Этим документом утверждается очевидный постулат: Архангельск – международная столица Арктики. Здесь будет проходить обсуждение и выработка решений, направленных на совершенствование деятельности в В Архангельске к пресс-конференции в режиме онлайн присоединились местные СМИАрктике всех государств, которые намерены работать в высоких широтах, – подчеркнул Игорь Орлов.

Форумы внутри форума

Интерес к форуму (число участников уже достигло 1600 человек) объясняется и актуальностью заявленной темы: «Человек и Арктика».

Игорь Орлов подчеркнул, что её рассмотрят сразу на нескольких уровнях: международном, общероссийской и муниципальном.

Так, в рамках основного мероприятия пройдут форум с участием губернаторов арктических территорий, международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», представители Арктических муниципалитетов обсудят вопросы местного значения.

Одним из центральных событий станет заседание Госкомиссии по развитию Арктики и российско-китайская встреча по вопросам экономического сотрудничества.

«Гости форума захотят вернуться в Архангельск»

По словам губернатора, проведение такого мероприятия, как «Арктика – территория диалога» с участием Президента, глав других государств, министров иностранных дел, глав субъектов РФ, научного и бизнес-сообщества – не только Игорь Орлов: «Арктика – это неизведанные возможности для будущего и древние традиции людей, живущих здесь испокон веков»почётная миссия для Архангельской области, но и высокая ответственность.

Поэтому особое внимание при подготовке уделяется инфраструктуре гостеприимства, обеспечению пребывания и работы гостей: транспорт, размещение, питание.

Глава Поморья отметил, что форум не ограничится рамками деловой программы:

«Участников ждут интересные культурные и спортивные мероприятия. В регионе всё готово для того, чтобы гости хотели вернуться в Архангельск на следующий арктический форум, который состоится в 2019 году».

«Интерес к форуму – интерес к региону»

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Орлов подчеркнул, что интерес к форуму рождает интерес к региону, и пригласил гостей на другие важные события года – празднование 80-летия Архангельской области и 75-летия Соловецкой школы юнг.

— Мы сегодня побывали на выставке в Юсуповском дворце, посвящённой Соловкам. Мне бы очень хотелось, чтобы этот удивительный архипелаг не ассоциировался исключительно с лагерями, с историей СЛОНа. И Арктика не должна ассоциироваться только с добычей углеводородов. Арктика – это и неизведанные возможности для будущего, и древние традиции людей, живущих здесь испокон веков, – подчеркнул Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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