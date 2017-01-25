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В помощь выпускникам: Рособрнадзор начал публикацию видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ-2017

25 января 11:10 Инновации

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) начала публикацию на своем Youtube-канале специальных видеоуроков, посвящённых вопросам подготовки к ЕГЭ 2017 года. 

В серии из 11 видеолекций руководители федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ расскажут об особенностях и содержании экзаменов, дадут рекомендации и ответят на вопросы выпускников. Секретами успешной подготовки поделятся и участники итоговой аттестационной кампании 2016 года, получившие высокие баллы на экзаменах.

— Квалифицированные советы и разъяснения от разработчиков экзаменационных материалов помогут выпускникам из любого уголка нашей страны лучше подготовиться к экзаменам, понять содержание и особенности предстоящих выпускных испытаний, а учителя смогут эффективнее выстроить работу по подготовке к ЕГЭ, – отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

Первыми образовательную инициативу Рособрнадзора смогли оценить одиннадцатиклассники, которые принимали участие в съёмках видеолекций.

— Для меня такая программа оказалась очень своевременной и полезной, ведь совсем скоро мне предстоит важное испытание – экзамен по химии. Изменения в ЕГЭ-2017, правильное оформление развернутых ответов на задания повышенного уровня – вот те вопросы, по которым я получила бесценную информацию из первых уст, – рассказала выпускница одной из московских школ Влада Зикеева. 

Видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ будут выложены в сети Интернет в течение января 2017 года на Youtube-канале Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

С опубликованными материалами также можно будет ознакомиться на официальном информационном портале ЕГЭ.

Министерство образования и науки Архангельской области

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