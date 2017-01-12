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Расходы на оплату общедомовых коммунальных услуг войдут в графу «содержание жилья»

12 января 18:00

Государственная жилищная инспекция Архангельской области информирует, что с 1 января 2017 года из платёжных документов граждан должны исчезнуть графы на оплату коммунальных ресурсов на общедомовое потребление. 

Плата за использование коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества будет включена в плату за содержание жилья, исходя из нормативов, действовавших на 1 ноября 2016 года. 

Коммунальные ресурсы, необходимые для содержания общего имущества – это электроэнергия для лифтов и освещения площадок, работы домофонов и коллективных антенн, вода для уборки лестничных клеток, для прочистки и промывки систем горячего водоснабжения и отопления перед началом отопительного периода.

Руководитель государственной жилищной инспекции Анатолий Лукин отметил, что в связи с нововведениями управляющие организации должны быть экономически мотивированы проводить мероприятия по энергосбережению, осуществлять своевременный ремонт инженерных сетей дома, устранять незаконные подключения к сетям, а также заниматься выявлением незаконно проживающих граждан и принимать другие меры в рамках действующего законодательства.

Формирование платёжных документов на жилищно-коммунальные услуги должно стать более прозрачным и понятным для граждан.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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