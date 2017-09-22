От производства до фольклора: иностранные журналисты знакомятся с жизнью Поморья

Участие региона в арктических проектах, государственные и частные инвестиции в экономику и социальный сектор, история и экология – далеко не полный перечень тем, который обсудили на встрече губернатора Архангельской области Игоря Орлова с группой иностранных журналистов.

Эта встреча стала одним из ключевых событий пресс-тура, организованного по инициативе МИД России. Основная цель поездки – знакомство с экономической, культурной, общественной жизнью региона.

Представители телевидения Румынии и авторитетного американского издания «Wall Street Journal» посетили архитектурно-исторический комплекс «Гостиные дворы», Детскую школу народных ремесел и предприятие «Беломорские узоры».

Гости побывали на Цигломенском участке Лесозавода № 25, познакомились с научной и образовательной деятельностью САФУ, встретились с коллегами по цеху в пресс-центре телерадиокомпании «Поморье», пообщались с художественным руководителем областного молодежного театра Виктором Гости побывали на Цигломенском участке Лесозавода № 25Пановым и даже побывали на гала-концерте участников фольклорного фестиваля «Белкомур – новый «шёлковый путь» в Арктику».

Разговор с главой Поморья Игорем Орловым, выстроенный в неформальном ключе, касался самых различных вопросов. Но стержнем беседы стала Арктика и участие региона в арктических проектах.

— Для нас Арктика – не что-то далекое и экзотическое, мы живем в Арктике, – подчеркнул глава Поморья. – Накопленные нами знания, опыт, умения, всё, что связано с развитием в непростых арктических условиях, используются уже сейчас и будут востребованы и в дальнейшем.

Проявили интерес иностранные журналисты и к роли Архангельской области в мировой истории. Например, к событиям 1918 года, связанным с пребыванием на Русском Севере английских и американских войск. Как отметил Игорь Орлов, область очень внимательно относится к своей истории, в том числе и к этой её странице. Сейчас регион вместе с Российским военно-историческим обществом готовится отметить 100-летнюю годовщину этих событий.

— У нас есть яркие исследователи, которые глубоко и предметно занимаются этой темой, – отметил Игорь Орлов и предложил встретиться с одним из таких энтузиастов, архангелогородцем Алексей Сухановским.

Как отметили журналисты, разговор с Алексеем Сухановским и осмотр собранной им экспозиции, посвящённой событиям 1918–1920 годов, стали одной из «изюминок» пресс-тура.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области