Иван Кулявцев выступил перед предпринимателями Приморского района

Бизнес-омбудсмен принял участие в расширенном заседании районного совета по малому предпринимательству при главе муниципального образования Валентине Рудкиной.

В своём выступлении Иван Кулявцев отметил, что главная задача власти и бизнеса сегодня – снижение административных барьеров и создание условий для развития предпринимательской активности.



В пример он привел реформу контрольно-надзорных органов, результатом которой должен стать уход от «палочной» системы и снижение административной нагрузки на бизнес.

Валентина Рудкина отметила, что бизнес в Приморском районе чувствует себя уверенно и развивается. Так, соотношение предпринимателей и местных жителей составляет примерно 1 к 27. Для сравнения, в целом по области этот показатель – 1 предприниматель на 38 жителей.

– Администрация района заинтересована в привлечении бизнеса на территорию. Мы расположены близко к городам Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, а значит, у нас высокий уровень транспортной доступности. В районе очень активное местное население – бизнес развивается и на островах, и на побережье Белого моря, – отметила глава района.



В рамках заседания участники обсудили состояние предпринимательской активности в районе, реформу системы контрольно-надзорной деятельности, микрофинансирование бизнеса, работу общественных бизнес-объединений и правозащитного института.

Пресс-служба уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей