Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Архангельские школьники вошли в число лучших на всероссийском «Робофесте»

25 марта 14:30 Инновации

Команда школы робототехники «Be_robotics» вернулась с IX всероссийского робототехнического фестиваля «Робофест», который проходил в Москве. Это был их первый выезд на мероприятие такого масштаба: в столице собрались 84 команды со всей страны.

– Ребята показали высокий результат, попали в Топ-15 турнира, победили в квалификации «JrFLL» и взяли одну из самых важных номинаций «За командный дух и взаимодействие», – рассказал представитель школы робототехники Дмитрий Коробов. – Поездка оказалась плодотворной и эффективной: за три дня мы познакомились с конкурентами и опытом других городов.

Архангельская школа робототехники создана недавно и работает на площадке САФУ им. М.В. Ломоносова. По словам Дмитрия, «Робофест» – отличное завершение первого этапа становления «Be_robotics».

В будущем школа станет частью проекта «ФабЛаб», недавно зарегистрированного в Корпорации развития Архангельской области.

ФабЛаб (от англ. fabrication laboratory) – это формат небольшой мастерской или детского мини-технопарка, где все желающие могут проектировать, изготавливать и собирать под руководством тренеров как отдельные детали, так и полноценных роботов на специфическом оборудовании: станке с ЧПУ и 3D-принтере.

Генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв отметил:

«В Архангельской области появляются высокотехнологичные производственные лаборатории для детей, где они самостоятельно могут конструировать и собирать вещи – от самых простых до самых сложных. Это говорит о том, что существует потребность. КРАО готова всячески поддерживать подобные проекты. Именно так создаётся фундамент, на котором будет построен первый в Поморье детский технопарк.

Пресс-служба Корпорации развития Архангельской области

Образование

25 марта

Архан­гель­ские школь­ники вошли в число луч­ших на все­рос­сийск­ом «Робо­фес­те»

24 марта

Более ста школ области ста­нут участ­ни­ками все­рос­сийско­го экоп­ро­ек­та «Сде­ла­ем вместе!»

24 марта

Иван Демен­тьев: «Мы над­еем­ся, что участ­ни­ки фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в Рос­сии» ста­нут нас­то­ящи­ми друзья­ми Поморья»

24 марта

После вне­се­ния измене­ний в област­ной закон сиро­ты Поморья полу­чат допол­нитель­ную помощь

24 марта

Навстре­чу аркти­чес­кому фору­му: в САФУ прой­дут «Папа­нин­ские чтения»

23 марта

Без сбоев и нару­ше­ний: в Поморье нача­лись выпус­кные экзаме­ны школь­ни­ков

22 марта

Алек­сандр Цыбуль­ский: «Мы ждём от моло­дёжи конк­ре­тные пред­ложе­ния в аркти­чес­кое законо­датель­ство»

22 марта

Выправка и стать: в Архан­гель­ске стар­то­вал смо­тр-кон­курс почёт­ных караулов

22 марта

Лев Левит: «Нам важ­но, чтобы Аркти­ка была близ­ка и понят­на нашим детям»

21 марта

В рам­ках закона: про­вер­ка дея­тель­нос­ти Урдомс­кой школы не выяви­ла нарушений

21 марта

Опыт сот­рудни­чес­тва про­фтеха Поморья с про­из­водст­вом вост­ре­бо­ван на феде­раль­ном уровне

21 марта

Рав­не­ние на луч­ших: в Архан­гель­ске прой­дёт смо­тр-кон­курс почёт­ных караулов

20 марта

В дни аркти­чес­кого фору­ма жите­лей Поморья ждут десят­ки интер­ес­ных событий

20 марта

ЕГЭ–2017: Поморье гото­во к про­веде­нию дос­рочно­го этапа госу­дарст­вен­ных экзаменов

20 марта

Новым пре­зи­ден­том Ломо­нос­ов­ско­го фонда избран Конс­та­нтин Лобанов

20 марта

Более 250 луч­ших юных истори­ков Рос­сии прие­дут в Архан­гельск

18 марта

«Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва»: тре­тий сезон

17 марта

В Поморье про­тес­тиро­вали сис­тему виде­онаб­люде­ния на ЕГЭ

17 марта

Школы Севе­род­винска – луч­шие в «Увлека­тель­ном путе­шес­твии по Архан­гель­ской области»

Похожие новости

25 марта Образование

Архан­гель­ские школь­ники вошли в число луч­ших на все­рос­сийск­ом «Робо­фес­те»

15 марта Образование

Аркти­чес­кий пла­ву­чий уни­вер­си­тет в 2017 году отпра­вит­ся изу­чать «Аркти­кум Инкогни­та»

13 марта Образование

Сту­ден­тов и учё­ных Поморья приг­лаша­ют «Постичь Арктику»

9 марта Образование

В трой­ку луч­ших на чем­пи­она­те «Желез­ный предп­ри­ни­ма­тель» в Мос­кве вошла коман­да из Архан­гель­ска

2 марта Образование

День­ги на иннова­ции: моло­дые учё­ные Поморья могут получить гран­ты на свои проекты

28 февраля Общество

Ани­маци­он­ное при­ло­же­ние для школь­ни­ков выпус­тил Рособр­на­дзор

20 февраля Образование

Информа­ци­он­ная безо­пас­ность для всех: пуб­лич­ная лек­ция в САФУ

15 февраля Образование

WorldSkills – школь­ни­кам: на чем­пи­она­те про­фес­сий органи­зо­ва­ны мас­тер-клас­сы для зрителей

9 февраля Образование

Пер­вый регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills: от основ элект­ро­мон­тажа до моле­кул­яр­ной кухни

7 февраля Образование

Супер­ком­пью­теры в науке и жиз­ни: в САФУ откры­лась науч­но-прак­тич­ес­кая школа

3 февраля Образование

«Вычис­ле­ния на Grid сис­тем­ах»: в САФУ прой­дёт меж­дуна­род­ная науч­но-прак­тич­ес­кая школа

2 февраля Образование

Круп­ные ком­па­нии гото­вы под­дер­жать регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills

30 января Образование

Поморье гото­вит­ся к пер­вому регио­наль­ному чем­пи­она­ту WorldSkills Russia

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия