Архангельские школьники вошли в число лучших на всероссийском «Робофесте»

Команда школы робототехники «Be_robotics» вернулась с IX всероссийского робототехнического фестиваля «Робофест», который проходил в Москве. Это был их первый выезд на мероприятие такого масштаба: в столице собрались 84 команды со всей страны.

– Ребята показали высокий результат, попали в Топ-15 турнира, победили в квалификации «JrFLL» и взяли одну из самых важных номинаций «За командный дух и взаимодействие», – рассказал представитель школы робототехники Дмитрий Коробов. – Поездка оказалась плодотворной и эффективной: за три дня мы познакомились с конкурентами и опытом других городов.

Архангельская школа робототехники создана недавно и работает на площадке САФУ им. М.В. Ломоносова. По словам Дмитрия, «Робофест» – отличное завершение первого этапа становления «Be_robotics».

В будущем школа станет частью проекта «ФабЛаб», недавно зарегистрированного в Корпорации развития Архангельской области.

ФабЛаб (от англ. fabrication laboratory) – это формат небольшой мастерской или детского мини-технопарка, где все желающие могут проектировать, изготавливать и собирать под руководством тренеров как отдельные детали, так и полноценных роботов на специфическом оборудовании: станке с ЧПУ и 3D-принтере.

Генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв отметил:

«В Архангельской области появляются высокотехнологичные производственные лаборатории для детей, где они самостоятельно могут конструировать и собирать вещи – от самых простых до самых сложных. Это говорит о том, что существует потребность. КРАО готова всячески поддерживать подобные проекты. Именно так создаётся фундамент, на котором будет построен первый в Поморье детский технопарк.

Пресс-служба Корпорации развития Архангельской области