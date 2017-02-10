На первенстве России в «Малиновке» разыграны медали в спринте

Результат гонок порой можно было определить лишь по фотофинишу

На старт вышло 180 девушек и 186 юношей. Спортсмены бежали дистанцию 1,4 километра.

Квалификационные забеги у девушек выиграла Екатерина Евтягина из Оренбургской области. В команде Архангельской области в основную сетку спринтерской гонки пробились четыре спортсменки: Анна Меньшенина, Дарина Андриенко, Елизавета и Екатерина Горбуновы.

У юношей быстрее всех короткий отрезок пробежал Сергей Волков из Московской области. В когорту сильнейших также пробился хозяин трассы Егор Шестопалов.

А затем на лыжне началось самое интересное. Сито четвертьфинала преодолела представительница Поморья Анна Меньшенина, но в полуфинале она заняла только пятое место и не смогла пробиться в решающий забег.

В финале силы на дистанции лучше всех распределила представительница Санкт-Петербурга Виктория Петрова. Второй финишировала Елизавета Пуга из Томской области, третьей стала Екатерина Евтягина из Оренбургской области.

В медальных спорах юношей победителем вышел спортсмен из Республики Саха (Якутия) Владимир Рыбкин. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Сергей Волков из Московской области. «Бронзу» выиграл Павел Соловьев из Пермского края.

После двух дней соревнований Архангельская область занимает шестое место в командном зачёте. 11 февраля в «Малиновке» пройдут индивидуальные гонки классическим стилем, а 12 февраля запланированы эстафеты.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области