В северодвинском драмтеатре отметили 80-летие со дня выхода в свет первого номера газеты «Северный рабочий».

В торжествах приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, мэр Северодвинска Михаил Гмырин, представители депутатского корпуса и силовых структур, работники оборонных предприятий, творческие коллективы и, конечно, сотрудники и ветераны издания.

Общественно-политическая газета «Северный рабочий» впервые вышла в свет 6 марта 1937 года. Сначала она носила название «Сталинец Судостроя». Нынешнее Благодарственное письмо губернатора – директору по информационной политике «Северодвинского медиа центра» Андрею Мирошникову. Фото Валентина Капустинаимя издание обрело в 1956 году. Сегодня газета выходит трижды в

неделю средним тиражом 9000 экземпляров.

Обращаясь к коллективу редакции, Игорь Орлов отметил:

«Это, действительно, уникальный случай: газета старше самого города. Все эти 80 лет она остается верным другом, наставником, помощником и ориентиром для своих читателей, а журналисты и коллектив издания хранят верность главному герою – человеку труда. И как бы ни менялось название газеты, её внешний облик, неизменным остается внимание к людям, которые ежечасно вносят свой вклад в развитие экономики области, укрепление обороноспособности всей нашей страны и освоение Арктики».

Глава региона пожелал редакции высоких тиражей, вдумчивых читателей, трудовых успехов и позитивных новостей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области