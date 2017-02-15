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Водорослевый комбинат планирует увеличить объем добычи сырья в пять раз

15 февраля 13:10 Экономика

Такие показатели закреплены в планах развития уникального предприятия. Об этом сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов по итогам встречи с новым собственником водорослевого комбината. 

По мнению главы Поморья, планируемый рост производства говорит не только о серьезных намерениях новой команды, но и о том, что имеющийся у комбината производственный потенциал прежним руководством был востребован не полностью.

– Мы рассчитываем, что с приходом новой команды предприятие сделает шаг вперед, – подчеркнул Игорь Орлов. – Область заинтересована в развитии комбината в рамках создаваемого биоресурного и биотехнологического кластера. Его производственный потенциал может быть задействован не только для расширения линейки собственной продукции, но и для переработки другого сырья в рамках кластера

Как сообщил исполнительный директор Архангельского опытного водорослевого комбината Алексей Коротенков, оборудование предприятия находится в рабочем состоянии, но часть его, безусловно, будет модернизирована.

Одним из первых шагов по развитию предприятия станет открытие десяти новых торговых точек в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске.

— Мы планируем работать над расширением линейки биоактивных добавок, лечебной косметики. Совместно с ведущими вузами Архангельска обсуждаем планы по разработке фармацевтических препаратов, – рассказал Алексей Коротенков.

Напомним, сделка о продаже государственного унитарного предприятия «Архангельский опытный водорослевый комбинат»состоялась в декабре прошлого года. Новым собственником предприятия стала  мурманская компания «Аквакультура Баренц». Передача уставных документов новому собственнику состоялась 9 января 2017 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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