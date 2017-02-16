Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Региональное минимущество принимает участие в кадастровых спорах

16 февраля 17:45 Госимущество

Министерство имущественных отношений Архангельской области приняло участие в очередном заседании комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Заседание комиссии при управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу состоялось 15 февраля.

Было рассмотрено восемь заявлений о пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости в связи с установлением их рыночной стоимости. По результатам рассмотрения заявлений принято пять положительных решений.

Министерство имущественных отношений Архангельской области

Экономика

16 февраля

Регио­наль­ное мини­мущ­ес­тво при­нима­ет учас­тие в кадаст­ро­вых спорах

15 февраля

Измене­ния в бюд­жет-2017: допол­нитель­ные день­ги нап­ра­вят на доро­ги и сель­ское хозяйство

15 февраля

Депу­таты сог­ласо­вали кан­дида­туры новых замес­тите­лей губер­нато­ра Поморья

15 февраля

Водо­рос­левый ком­би­нат пла­ниру­ет уве­личить объем добы­чи сырья в пять раз

15 февраля

Вик­тор Икон­ни­ков: «Кад­ры – глав­ный ресурс, кото­рый дви­га­ет регион вперёд»

14 февраля

Пер­вич­ное обу­че­ние по про­ек­тно­му управле­нию в муни­ципа­ли­те­тах завершено

14 февраля

На фору­ме «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» рас­смо­трят перс­пе­ктивы энер­го­снаб­же­ния Заполярья

14 февраля

Архан­гель­ская тор­гово-про­мыш­лен­ная пала­та гото­ва ока­зать сод­ейс­твие аркти­чес­ким биз­нес-проек­там

13 февраля

Утверж­ден план про­веде­ния оцен­ки фак­тич­ес­кого воз­дейст­вия нор­мат­ив­но-пра­вовых актов

13 февраля

Рабо­чие мес­та, нало­ги и соц­про­ек­ты: алмазы Поморья рабо­та­ют на раз­ви­тие тер­рито­рий региона

13 февраля

Все моно­горо­да полу­чат воз­можность стать тер­рито­ри­ями опе­режа­юще­го развития

11 февраля

Круп­ней­шие застройщи­ки регио­на под­тверди­ли свое учас­тие в XII Помор­ском стро­итель­ном форуме

11 февраля

Аркти­чес­кий эко­но­ми­чес­кий совет соб­рался в Санкт-Пет­ер­бурге в пред­две­рии фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

10 февраля

Было ГУП, стало ГБУ: завер­шена реор­гани­за­ция областно­го «Бюро тех­нич­ес­кой инвента­ри­за­ции»

10 февраля

Гео­ло­ги­чес­кие изыс­ка­ния лягут в обос­нова­ние про­ек­та глу­бо­ко­вод­ного порта в Сухом море

10 февраля

Новод­винс­кий биз­несм­ен стал тысяч­ным получа­те­лем займа фонда мик­рофи­нан­сиро­ва­ния

9 февраля

Startup Tour: из Скол­ково – в Архан­гельск

9 февраля

На про­дажу выставле­ны паке­ты акций дорож­ных пред­при­ятий Архан­гель­ской области

9 февраля

Алек­сей Алсуфьев: «Бан­ковс­кие и финан­совые услу­ги дол­жны быть дос­тупны каж­дому жите­лю области»

Похожие новости

16 февраля Экономика

Регио­наль­ное мини­мущ­ес­тво при­нима­ет учас­тие в кадаст­ро­вых спорах

10 февраля Экономика

Было ГУП, стало ГБУ: завер­шена реор­гани­за­ция областно­го «Бюро тех­нич­ес­кой инвента­ри­за­ции»

9 февраля Экономика

На про­дажу выставле­ны паке­ты акций дорож­ных пред­при­ятий Архан­гель­ской области

7 февраля Экономика

Пер­вая пяти­лет­ка биз­нес-оте­ля «Сто­лица Поморья»

31 января Экономика

В Архан­гель­ске познако­мились с прак­ти­кой реали­за­ции рефор­мы кор­пора­тив­ного законо­датель­ства

29 декабря Экономика

172 учас­тка – мно­год­ет­ным семьям юга области

23 декабря Экономика

Повыше­ние эффек­тив­ности управле­ния госи­мущ­ес­твом обсуди­ли в пра­витель­стве области

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия