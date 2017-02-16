Региональное минимущество принимает участие в кадастровых спорах

Министерство имущественных отношений Архангельской области приняло участие в очередном заседании комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Заседание комиссии при управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу состоялось 15 февраля.

Было рассмотрено восемь заявлений о пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости в связи с установлением их рыночной стоимости. По результатам рассмотрения заявлений принято пять положительных решений.

Министерство имущественных отношений Архангельской области