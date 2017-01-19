Северяне довольны работой органов ЗАГС

Специалисты агентства ЗАГС Архангельской области подвели итоги мониторинга качества предоставления государственных услуг за IV квартал 2016 года. Опрос проводился путем анкетирования. Всего было обработано 1 328 анкет. По их результатам уровень удовлетворённости услугами ЗАГС составил 96 процентов.

Жители региона оценивали работу отделов агентства по таким критериям, как время ожидания приёма, удобство графика, содержание и доступность представленной информации, удобство расположения учреждений, компетентность и вежливость сотрудников.

Для улучшения качества обслуживания граждане предлагают установить в отделах ЗАГС терминалы для оплаты государственной пошлины, стойку (терминал) регистрации посетителей для электронной очереди, обновить интерьер.

Как отметила руководитель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина Андреечева, мониторинг качества государственных услуг имеет важное значение для работы учреждения, так как помогает выявить недостатки и улучшить обслуживание.

— Высокий показатель опроса является для нас стимулом для дальнейшего совершенствования работы, – подчеркнула Ирина Андреечева.

Агентство ЗАГС Архангельской области