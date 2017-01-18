Иван Кодлозеров завоевал «бронзу» на чемпионате России по лыжным гонкам

В Пересвете Московской области продолжается чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Первые соревновательные дни принесли нашему земляку Ивану Кодлозерову бронзовую медаль. Спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье» занял третье место в спринте на 1 200 метров классическим стилем.

На дистанции 10 000 метров свободным стилем северянин пришёл четвёртым.

Среди женщин в спринте на 1 200 метров классическим стилем четвёртое место заняла Наталья Братюк. На средней дистанции в 5 000 метров свободным стилем она финишировала пятой.

– Сейчас наши лыжники готовятся к биатлону, поэтому хочу пожелать им упорства в достижении цели, лёгкой лыжни и как можно больше закрытых мишеней, – заявил руководитель регионального агентства по спорту Александр Кузнецов.



Агенство по спорту Архангельской области