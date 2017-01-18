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Иван Кодлозеров завоевал «бронзу» на чемпионате России по лыжным гонкам

18 января 15:50 Спорт

В Пересвете Московской области продолжается чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). 

Первые соревновательные дни принесли нашему земляку Ивану Кодлозерову бронзовую медаль. Спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье» занял третье место в спринте на 1 200 метров классическим стилем. 

На дистанции 10 000 метров свободным стилем северянин пришёл четвёртым. 

Среди женщин в спринте на 1 200 метров классическим стилем четвёртое место заняла Наталья Братюк. На средней дистанции в 5 000 метров свободным стилем она финишировала пятой.

– Сейчас наши лыжники готовятся к биатлону, поэтому хочу пожелать им упорства в достижении цели, лёгкой лыжни и как можно больше закрытых мишеней, – заявил руководитель регионального агентства по спорту Александр Кузнецов.

Агенство по спорту Архангельской области

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