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Школьник из Архангельска Павел Белоусов стал кандидатом в сборную команду России по физике

11 октября 14:50 Архангельск
В минувшем учебном году на всероссийской олимпиаде школьников Павел Белоусов занял призовые места сразу на четырёх олимпиадах
В минувшем учебном году на всероссийской олимпиаде школьников Павел Белоусов занял призовые места сразу на четырёх олимпиадах

Одиннадцатиклассник Архангельского государственного лицея имени
М.В. Ломоносова Павел Белоусов стал кандидатом в национальную сборную команду по физике. В конце октября юному северянину предстоит выступление на международной олимпиаде «Romanian Masters in Physics», которая пройдёт в румынском Бухаресте.

Право принять участие в этом турнире Павел Белоусов заслужил во время специальных квалификационных сборов, в которых приняли участие лучшие юные физики страны. В конце августа ребята были приглашены в Москву. По итогам сборов Центральная предметно-методическая комиссия рекомендовала архангелогородцу Павлу Белоусову принять участие в международной олимпиаде, которая пройдёт в Румынии с 26 по 30 октября.

— Нашу страну на турнире будут представлять девять человек, подавляющее большинство из них обучается в ведущих учебных заведениях России. Тем значимей успех Павла Белоусова, которому хочется пожелать удачи на международном интеллектуальном турнире, – рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.

Руководитель ведомства также добавил, что все транспортные расходы, связанные с участием представителя Архангельского государственного лицея на олимпиаде «Romanian Masters in Physics», взял на себя региональный бюджет.

Напомним, в минувшем учебном году на всероссийской олимпиаде школьников Павел Белоусов занял призовые места сразу на четырёх олимпиадах: по астрономии, химии, физике и экономике. Теперь у него появился шанс заявить о себе на международном уровне.

Министерство образования и науки Архангельской области

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