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Триумф Марии Ерохиной: две золотые медали на первенстве России по паурлифтингу!

28 февраля 18:15 Спорт

В Бердске прошло первенство России по пауэрлифтингу, в котором приняли участие более 150 сильнейших спортсменов из 30 регионов России в возрасте до 23 лет.

Архангельскую область представляла мастер спорта по пауэрлифтингу, спортсменка регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Мария Ерохина. Она выступала в весовой категории до 72 килограммов как в экипировочном, так и классическом дивизионах.

В экипировочных состязаниях Мария выжала 125 килограммов, показав лучший результат и завоевав золотую медаль первенства.

В соревнованиях по классическому пауэрлифтингу нашей спортсменке также не было равных – 95 килограммов и ещё одно «золото».

Сейчас Мария Ерохина готовится к следующим выступлениям. В середине марта она представит наш регион на первенстве Европы в Дании.

Агентство по спорту Архангельской области

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