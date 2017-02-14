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Александр Румянцев – победитель V этапа кубка России по конькобежному спорту

14 февраля 17:45 Спорт

В минувшие выходные в Кирове прошли традиционные соревнования по конькобежному спорту на приз имени С.М. Кирова, а также V этап Кубка России. В соревнованиях приняли участие 180 сильнейших конькобежцев страны.

Самым быстрым на льду местного стадиона «Динамо» оказался мастер спорта международного класса, спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Александр Румянцев.

Рекорды состязаний на приз имени С.М. Кирова на дистанциях 3000 и 5000 метров не устояли перед архангельским стайером. Александр пробежал дистанцию 3000 метров с результатом – 3.53.80, а дистанцию 5000 метров – 6.54.20.

Кроме того, спортсмен установил новый рекорд катка «Динамо» в сумме многоборья.

Впереди у конькобежца – VI этап Кубка России, который пройдёт в конце февраля в городе Москве.

— Установить новый рекорд – это всегда значимое достижение для любого спортсмена, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Поздравляю Александра и его тренеров Владимира и Татьяну Сютковских с блестящим выступлением!

Агентство по спорту Архангельской области

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