Молодёжь Поморья подведет итоги года на традиционном губернаторском приёме

В рамках мероприятия, которое состоится 26 декабря в развлекательном комплексе «М33» в Архангельске, будут представлены итоги реализации государственной молодёжной политики в Поморье.

На приём соберутся делегации муниципальных образований, спортсмены и тренеры, участники форумов «Команда 29», «Селигер», «Ладога» и «Таврида», молодые журналисты и блогеры, участники и победители областных, всероссийских и международных соревнований, конкурсов и фестивалей, бойцы молодёжных трудовых отрядов и партнёры проектов, всего – более 1000 человек.

В рамках мероприятия будут подведены итоги ежегодных конкурсов на соискание премий «Молодые таланты Поморья» и «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Архангельской области», а также конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики.

Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв отметил:

«В 2016 году мы поддержали 146 молодёжных проектов на общую сумму 11 миллионов рублей. Во всех районах Архангельской области созданы структуры по работе с молодежью. Открыто семь зональных центров патриотического воспитания. С будущего года Архангельская область станет традиционной площадкой для проведения форума «Арктика. Сделано в России». Многое ещё предстоит сделать».

Начало приёма в 15:00. Приглашается пресса.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области