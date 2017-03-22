Для Архангельской областной клинической больницы и городской поликлиники № 1 приобретено оборудование для комплексного уродинамического исследования.

Прежде подобное исследование в государственных учреждениях здравоохранения области не проводилось.



Комплексное уродинамическое исследование (КУДИ) – медицинская процедура, целью которой является проверка состояния мочеиспускательной системы, функционирования мочевого пузыря, а также диагностика воспалительных и инфекционных заболеваний мочевого пузыря. КУДИ нередко позволяет обнаружить заболевания другой сферы, сопровождающиеся нарушением мочеиспускания. Так, например, по результатам КУДИ могут быть диагностированы болезни нервной системы.

Как пояснила врач-уролог АОКБ Ольга Перфильева, причины болезней мочевого пузыря – не всегда хорошо диагностируются, а потому неэффективно лечатся. Приобретенное оборудование позволит установить точный диагноз и определить тактику лечения.



По словам главного внештатного хирурга министерства здравоохранения Архангельской области, заместителя главного врача областной больницы Владимира Оловянного, оборудование планируется запустить в работу в начале мая, когда будут решены все организационные вопросы.



На сегодняшний день в больнице организован кабинет с учетом всех требований к исследованию. Специалисты, которые будут работать с новым оборудованием, направлены на обучение.

Как пояснила главный врач городской клинической поликлиники № 1 Анастасия Фомина, в поликлинике подготовлен кабинет, врачи уже прошли обучение, в конце марта ожидается поставка оборудования.

Для ознакомления врачей региона с возможностями данного оборудования, показаниями для направления пациентов на обследование, на 10 апреля запланирован научно-практический семинар для урологов, гинекологов и неврологов по теме: «Уродинамика и функциональные нарушения мочеиспускания». Цикл лекций прочитает профессор кафедры урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. Григорий Кривобородов. Семинар пройдет на базе Архангельской областной клинической больницы.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области