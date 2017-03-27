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Минагропромторг Поморья наградили за успешное проведение сельхозпереписи

27 марта 17:30 Промышленность Районы Агропром

Благодарственное письмо Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО и памятную медаль министру АПК и торговли Ирине Бажановой вручила заместитель руководителя территориального управления Росстата Ирина Хайруллина.

Напомним, всероссийская сельхозперепись проходила на территории РФ с 1 июля по 15 августа прошлого года. В течение 45 дней было охвачено переписью более 120 сельхозорганизаций, около 200 крестьянских фермерских хозяйств и более 165 тысяч личных подсобных хозяйств со всей области.

На сегодняшний день завершена автоматизированная обработка переписных листов. Окончательные итоги будут подведены в 2018 году.

Кроме того, на коллегии министр АПК и торговли Ирина Бажанова доложила об итогах реализации региональным ведомством государственных программ.

Среди положительных моментов 2016 года были отмечены:

  • увеличение производства молока на 3,5 % к уровню 2015 года, в том числе в коллективных хозяйствах (СХ и КФХ) – на 6,1 %;
  • рост поголовья коров на 3,4% к уровню 2015 года и увеличение продуктивности коров в сельхозорганизациях на 3,5%;
  • восстановление деятельности Котласской птицефабрики;
  • реализация трёх инвестиционных проектов по строительству животноводческих объектов на 838 голов КРС;
  • модернизация трёх животноводческих объектов на 190 голов КРС.

Кроме того, в рамках мероприятий по развитию малых форм хозяйствования в сельской местности гранты на создание и развитие производства получили 29 крестьянских (фермерских) хозяйств, шесть семейных животноводческих ферм и три сельскохозяйственных потребительских кооператива.

По словам Ирины Бажановой, на сегодняшний день в министерстве активно ведётся работа по подписанию соглашений об участии в реализации государственных программ в сфере развития агропромышленного комплекса в 2017 году.

На данный момент заключено 43 соглашения о господдержке. В ближайшее время будет объявлен конкурс на получение грантов для начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

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