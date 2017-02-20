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Нелегальных автобусных маршрутов в Архангельске больше нет

20 февраля 11:00 Архангельск Безопасность Транспорт

Министерством транспорта Архангельской области проведена серьёзная работа по сокращению в регионе числа нелегальных автобусных перевозчиков. В областном центре на сегодняшний день все такие маршруты закрыты.

Напомним, в июле прошлого года в России вступили в силу новые нормы Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность, в частности, за перевозку пассажиров автобусами без карт маршрутов.

Новые нормы, в разработке которых активно участвовало и министерство транспорта Архангельской области, позволили получить действенные механизмы борьбы с перевозчиками-нелегалами.

На сегодняшний день с улиц Архангельска исчезли ещё недавно активно функционировавшие нелегальные маршруты №№ 8, 55, 1у и 22у.

– Такой результат был достигнут в результате применения целого комплекса мер, среди которых – совместные рейды специалистов регионального минтранса с ГИБДД и УГАДН, в рамках которых производился арест и изъятие автобусов, – рассказал министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Региональный минтранс продолжает работу и с перевозчиками, которые соблюдают закон. Её цель – повышение качества и безопасности пассажирских автобусных перевозок.

Так, в документацию о проведении новых конкурсов для определения перевозчиков, которые будут проводиться в 2017 году, будут включены требования о наличии в автобусах оборудования для речевого и визуального оповещения пассажиров о маршруте движения транспортного средства (номер маршрута, названия начальных, промежуточных и конечных остановок).

Пресс-служба министерства транспорта Архангельской области

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