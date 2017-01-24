Поморье дополнительно получит 46 миллионов рублей на развитие сельских дорог

Архангельская область вошла в число 54 субъектов Российской Федерации, которые в 2017 году получат дополнительное финансирование на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым зданиям сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельхозпродукции. Распоряжение об этом было подписано в Правительстве России.

В соответствии с документом, в 2017 году регионам из федерального бюджета выделяются средства на софинансирование работ, связанных со строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Средства предоставляются в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», которая входит в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

— Размер федерального «дорожного» трансферта для Архангельской области – 46 миллионов 297 тысяч рублей. Ещё 78,6 миллиона составит софинансирование из регионального бюджета. Таким образом, всего на финансирование мероприятий программы будет выделено порядка 125 миллионов рублей, – пояснил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Как пояснили в дорожном агентстве «Архангельскавтодор», средства федерального трансферта будут направлены на реализацию трёх проектов. Это строительство автодороги с твёрдым покрытием «Подъезд к деревне Шеговары от автодороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе», подъезда к деревне Никифоровская от трассы М-8 в Шенкурском районе и деревне Логиновская от автодороги «Подъезд к деревне Макаровская» в Няндомском районе.

В настоящее время идёт процедура заключения соглашений между Архангельской областью и Росавтодором. После подписания документов будет проведён конкурс на определение подрядной организации для производства работ.

Пресс-служба министерства транспорта Архангельской области