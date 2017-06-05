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Диалог без цензуры: востребован бизнесом, нужен и полезен власти

5 июня 16:40 Районы Общество Бизнес

Итоги XIX конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области обсудили на заседании оргкомитета под руководством заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктора Иконникова.

Напомним, в этом году конференция проходила под девизом «Диалог бизнеса и власти». Основным организатором выступило министерство экономического развития региона.

Виктор Иконников отметил:

«Впервые центральным мероприятием конференции стала панельная дискуссия: на вопросы предпринимателей отвечали четыре спикера во главе с губернатором Игорем Орловым. Это – совершенно новый для этого события формат, это прямой, открытый разговор, который пришёл на смену традиционным выступлениям с докладами».

Президент Союза «Архангельская торгово-промышленная палата» Василий Сидоровский оценил панельную дискуссию как успешное мероприятие, которое «способствовало укреплению доверия и понимания между властью и бизнесом».

Председатель Архангельского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Антуфьев подчеркнул, что  благодаря возможности подискутировать с главой региона конференция вызвала интерес у представителей бизнес-сообщества не только из близлежащих городов, но и районов области.

– Получился действительно интересный, без цензуры, диалог: любой предприниматель мог задать любой вопрос. Такая дискуссия востребована не только бизнесом, она нужна и полезна власти, – добавил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко.

Члены оргкомитета высказали пожелания, чтобы впредь и остальные мероприятия конференции проходили не менее ярко и интересно, чем дискуссия.

По итогам обсуждения решили начать подготовку к грядущей, XX конференции малого и среднего предпринимательства за полгода до её проведения, чтобы детально проработать формат каждого мероприятия.

К примеру, предложено провести более тщательную работу по выбору модераторов и лекторов. Прозвучала инициатива активнее привлекать на эти роли бизнесменов региона, пользующихся заслуженным, благодаря опыту и профессионализму, авторитетом в предпринимательской среде Поморья.

По итогам XIX конференции подготовлен проект резолюции. На сегодняшний день он направлен на обсуждение общественным объединениям. Завершить работу над документом планируется не позднее 9 июня.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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