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Системные проблемы российского бизнеса обсудили в Ярославле

30 июня 16:00 Общество Бизнес
Участие в мероприятиях приняли более 350 человек из 74 субъектов Российской Федерации
Участие в мероприятиях приняли более 350 человек из 74 субъектов Российской Федерации

Ярославль стал площадкой для проведения сразу нескольких мероприятий в сфере защиты прав предпринимателей. Здесь состоялось V межрегиональное совещания бизнес-уполномоченных, заседание совета регионов ООО МСП «Опора России» и всероссийское совещание под эгидой федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова и президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина.

Участие в мероприятиях приняли более 350 человек из 74 субъектов Российской Федерации. Архангельскую область представлял уполномоченный при губернаторе по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев.

Двухдневная программа включала секции, круглые столы и панельные дискуссии по различным темам.

— Важно обмениваться опытом с коллегами из разных регионов России, изучать успешные практики, истории побед и комплексно решать системные проблемы бизнеса, – отметил Иван Кулявцев. – Участие в мероприятиях федерального уровня укрепляют командный дух и помогают объединить наши усилия, направленные на защиту прав бизнеса и формирование благоприятного предпринимательского климата.

В рамках панельной дискуссии «Проблемы реализации отдельных компетенций региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей», собравшиеся обсудили участие в антикоррупционной экспертизе и оценке регулирующего воздействия на проекты нормативно-правовых актов.

В тот же день в Ярославле состоялось всероссийское совещание по вопросам поддержки предпринимательской деятельности с участием федеральных спикеров: Бориса Титова и Александр Калинина.

Выступающие заострили внимание собравшихся на системных проблемах, требующих решения на федеральном уровне.

В комментарии Борис Титов отметил, что основным приоритетом в развитии российской экономики он считает уход от сырьевой зависимости:

«Главная наша общая беда – зависимость от цен на нефть. Это ключевой фактор удержания нашей экономики в старой системе координат. И когда нам всё-таки удасться изменить основной вектор, то и многие другие проблемы исчезнут сами собой».

— Впервые в Ярославле мы собрали представителей бизнес-сообщества, общественных организаций и органов власти с целью обсудить системные проблемы бизнеса, которые требуют решения на федеральном уровне, – подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров. – На мой взгляд, поставленную задачу мы выполнили, что отметили и Борис Титов, и Александр Калинин. Всероссийское совещание показало, что бизнес живет ожиданием больших изменений в экономическом поле, и эти надежды надо оправдать.

Все прозвучавшие на совещании тезисы и предложения в ближайшее время будут направлены для проработки в Государственную Думу РФ.

Пресс-служба уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей

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