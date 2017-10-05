5 октября на главной агропромышленной выставке страны «Золотая осень-2017» прошла торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля – Россия».

На конкурс, который организуют Департамент развития сельских территорий и ФГБУ «Пресс-служба Минсельхоза России», поступило 5239 работ из 81 региона.

— Это абсолютный рекорд за четыре года существования конкурса. Постоянно увеличивающееся количество участников, как и неуклонно растущий профессионализм представленных работ, доказывают, что тема развития сельских территорий звучит громко и многопланово, активно формируя положительный образ российского села. В этом мы видим большую заслугу региональных СМИ, – отметил заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

Во всероссийском конкурсе информационно-просветительских проектов приняла участие и журналист красноборской районной газеты «Знамя» Елена Юрьева. Северянка заняла второе место в номинации «Участие граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов, в том числе с использованием грантов на поддержку местных инициатив».

— Очень важно принимать участие в федеральных проектах и конкурсах, рассказывать северянам о достижениях областного агропрома. Это моя первая награда на всероссийском уровне, поэтому я очень благодарна поддержке министерству АПК и торговли Архангельской области, – поделилась впечатлениями после награждения Елена Юрьева. – Отдельное спасибо герою моих публикаций Николаю Фёдорову. Это фермер из Красноборского района, который решил заняться разведением рыбы и развитием агрокультуры. Пусть все его замыслы и проекты обязательно реализуются.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области