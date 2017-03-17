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Школы Северодвинска – лучшие в «Увлекательном путешествии по Архангельской области»

17 марта 15:30 Образование Туризм Северодвинск

Северодвинск стал лидером по реализации образовательной программы «Увлекательное путешествие по Архангельской области»: в 22 школах города за первую половину учебного года более 8000 школьников города корабелов познакомились с достопримечательностями региона.

Среди «отличников» – город Котлас, где количество учеников, прошедших обучение по программе «Увлекательное путешествие по Архангельской области» по сравнению с прошлым годом выросло в два раза. В пятёрку лидеров вошли также Няндомский и Вельский районы.

На сегодняшний день программа реализована в 201 из 348 школ региона. Для 33 178 учеников проведены 3 772 теоретических и 1 697 практических занятий. 

Программу в регионе реализуют 1 737 педагогов. Кстати, у каждого из них есть шанс стать победителем . Работы принимаются до 17 ноября 2017 года. Традиционно в конкурсе будут участвовать и школьники, в этом году они смогут рассказать о своих путешествиях по Арктическим муниципалитетам региона.

— «Увлекательное путешествие по Архангельской области» помогает педагогам воспитать в наших детях любовь к родному краю. Юные жители Поморья знакомятся с богатым культурно-историческим наследием, с уникальной северной природой, – отметила заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская.

Отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области

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