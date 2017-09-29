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В Поморье разработан региональный историко-культурный стандарт – основа учебника по истории родного края

29 сентября 15:15

Проблема создания регионального учебника по истории назрела давно –последнее такое учебное пособие было выпущено в 1979 году.

Напомним, учебник истории Архангельской области предложил разработать губернатор Игорь Орлов. Инициатива вошла в перечень мероприятий по подготовке и проведению памятных мероприятий к значимым датам в истории Поморья в 2017–2019 годах.

— Учебник должен воспитывать молодёжь на удивительной истории нашего региона. В него могли бы войти не только современный период, Великая Отечественная война, но и дореволюционная летопись Русского Севера, – подчеркнул Игорь Орлов.  

В основу будущего учебника ляжет региональный историко-культурный стандарт, который по заданию министерства образования и науки Архангельской области разработан Архангельским областным институтом открытого образования совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом.

Проект стандарта впервые представили на заседании Ломоносовского фонда.

— Одна из задач регионального историко-культурного стандарта – дать представление о месте и роли событий на Архангельском Севере в русле общероссийских исторических процессов, – рассказал один из разработчиков, доцент кафедры всеобщей истории САФУ Роман Болдырев.

Стандарт содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию региональной истории и культуры, перечень рекомендуемых для изучения тем и основных понятий, событий и персоналий.

Как отметил Роман Болдырев, документ представляет собой научное ядро содержания школьного исторического образования и может быть применён для изучения истории как на базовом уровне, так и на углубленном.

Как отметил Роман Болдырев, в документе официально закреплено такое понятие, как «Архангельский Север», предложенное профессором Анатолием Куратовым.

– Архангельская область создана в 1937 году. В разные периоды в её состав входили и беломорское побережье Карелии, и часть Республики Коми. Эти регионы также необходимо включить в состав регионального историко-культурного стандарта, в связи с чем и появилось понятие «Архангельский Север», – пояснил Роман Болдырев.

Планируется, что курс изучения истории Архангельского Севера будет сихронизирован с курсом отечественной истории. Так, в шестом классе будет преподаваться история родного края с древнейших времен и до конца 15 века; в седьмом – 16–17 век; в восьмом – 18 век; в девятом – период с 19 по начало 20 века; в десятом – 20 и 21 века.

Уже получены положительные рецензии на документ от ученых-историков ведущих вузов страны, а также  педагогов-практиков Архангельской области. 

Сегодня региональный историко-культурный стандарт был одобрен коллегией министерства образования и науки Архангельской области.

— Уже с ноября школы Архангельской области перейдут на обучение в соответствии с региональным историко-культурным стандартом. Следующим шагом станет издание учебника по истории, которое планируется в 2018 году, – рассказала  заместитель председателя правительства Архангельской  области Екатерина Прокопьева.

Над подготовкой учебника уже работает авторский коллектив под руководством профессора Андрея Репневского. На основе регионального стандарта будут подготовлены главы учебника, вопросы и задания к ним, подобраны необходимые иллюстрации. Планируется. что он станет двухтомным, а отдельные параграфы учебного пособия будут посвящены Михаилу Ломоносову и освоению Арктики.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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