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Особое внимание – трудоустройству инвалидов

12 января 10:15 Послание губернатора-2016 Труд Доступная среда

1410 инвалидов получили в 2016 году содействие в профессиональном самоопределении, обратившись в органы службы занятости населения Архангельской области.

Напомним, что вопросам трудоустройства инвалидов было обращено особое внимание в Послании Президента и Послании губернатора Архангельской области Архангельскому областному Собранию депутатов.

— Инвалиды относятся к категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – прокомментировала министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Для некоторых требуется организация специального рабочего места, не все виды работ им подходят, да и не все из них чувствуют себя конкурентоспособными на рынке труда. 

Инвалидам в центрах занятости уделяется особое внимание, подчеркнула министр.

Всего в 2016 году органами службы занятости Архангельской области оказано содействие в трудоустройстве 1 312 гражданам с инвалидностью, из них трудоустроено 379 человек. На общественные работы привлечены 103 инвалида, на временные работы – 133. Услуги по содействию самозанятости получили 27 граждан с ограниченными возможностями здоровья.

По направлению органов службы занятости 23 безработных инвалида получили дополнительное образование по профессиям, востребованным на рынке труда.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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