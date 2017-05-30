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Продолжается регистрация на профильную смену «Команда 29. Юниор»

30 мая 9:30 Молодежь

Продолжается регистрация на профильную смену «Команда 29. Юниор», которая пройдёт с 20 июня по 8 июля на базе Дворца спорта в Онеге. К участию в смене приглашаются подростки, школьники, представители общественных объединений в возрасте от 14 до 17 лет.

«Команда 29. Юниор» – это летний лагерь и образовательный форум одновременно. Здесь ребята будут не только отдыхать, но и посещать тренинги, мастер-классы, кружки по интересам.

Гостей смены ждут встречи с успешными людьми, которые могут поделиться своим реальным опытом. К работе на профильной смене приглашают специалистов разных направлений молодёжной политики, представителей удачных проектов и различных творческих клубов.

— «Команда 29. Юниор» помогает раскрыть лидерский потенциал, увидеть сильные стороны. Участники смены – это молодые люди, которым не все равно, что происходит вокруг. Рядом с такими людьми интересно жить, – говорит руководитель профильной смены «Команда 29. Юниор» Светлана Пачина. – Мы помогаем воспитать ребят, которые в будущем станут основой молодёжной политики региона, 

Участники смены попробуют свои силы и в социальном проектировании. У каждого будет возможность создать и представить экспертам пошаговое воплощение своей идеи. Лучшие проекты получат финансирование для дальнейшей реализации.

В конце смены состоится финал областного конкурса лидеров детских и молодёжных общественных объединений Архангельской области «Лидер XXI века». Победитель станет участником всероссийского финала, который пройдёт в Казани.

Организаторами смены выступает управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Архангельской области при поддержке министерства образования региона и АНО «Центр социальных инноваций «Открытая идея».

Подробную информацию о смене можно получить у Светланы Пачиной по телефону: +7 981 555-33-45.

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»

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