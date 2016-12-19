Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

И вновь – теплоснабжение: на контроле Сольвычегодск, Няндома и Матигоры

19 декабря 17:45 ЖКХ

Губернатор Игорь Орлов потребовал от глав муниципалитетов представить план действий на случай возможного срыва поставок топлива на местные котельные.

Обеспечение штатного прохождения отопительного сезона в регионе стало одной из тем еженедельного оперативного совещания при губернаторе Архангельской области.

Глава Поморья вновь акцентировал внимание на ситуации с теплоснабжением Сольвычегодска и потребовал от местных властей задействовать все ресурсы для отопления жилых домов и объектов социальной сферы.

— В противном случае мы будем вынуждены вводить режим внешнего управления в части теплоснабжения, – подчеркнул Игорь Орлов.

На особом контроле – вопросы запасов топлива на местных котельных. В целом, нормативный запас создан во всех муниципалитетах. Определенную тревогу вызывает ситуация в Няндоме и в МО «Матигорское».

— Я рассчитываю, что муниципалитет найдет возможность выйти на обеспечение Матигор надежным теплоснабжением, – сказал губернатор.

Дополнительные поставки топлива ожидаются и в Няндоме. Две тысячи тонн угля из Хакасии должны подвезти в ближайшие шесть дней.

— Я настоятельно рекомендую всем главам муниципальных образований тщательно проанализировать ситуацию и выработать план действий на случай возможного срыва поставок топлива, – резюмировал Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

22 декабря

Игорь Орлов: «Севе­род­винск заслужи­ва­ет самых высо­ких оценок»

22 декабря

Моло­дёжь Поморья под­ве­дет итоги года на тра­дици­он­ном губер­нат­ор­ском приёме

20 декабря

Пло­щадь лесо­ус­тройства в Поморье по ито­гам года пре­вы­си­ла мил­ли­он гектаров

20 декабря

Ново­год­ний подарок «под ключ»

20 декабря

Игорь Орлов и глава Хол­мог­ор­ско­го райо­на обсуди­ли воп­росы раз­ви­тия тер­рито­рии

19 декабря

И вновь – теп­лос­наб­же­ние: на конт­ро­ле Соль­выче­годск, Нян­дома и Матигоры

19 декабря

Игорь Орлов: «Са­мую актуаль­ную информа­цию о жизни райо­нов можно узнать в редак­ци­ях мес­тных газет»

18 декабря

Глава Поморья отве­тил на воп­росы редак­то­ров район­ных газет

16 декабря

Игорь Орлов при­нял учас­тие в VII бла­гот­вори­тель­ной акции «Белая Роза»

15 декабря

Игорь Орлов встре­тил­ся с предс­та­ви­те­ля­ми покупа­теля «Архан­гель­скге­ол­добы­чи»

14 декабря

Игорь Орлов под­ве­дёт итоги года в про­грамме «Автогр­аф дня»

14 декабря

Пер­вое заседа­ние в новом сос­таве про­вела област­ная избира­тель­ная комиссия

13 декабря

Игорь Орлов: «Кор­руп­ция – «рако­вая опу­холь» эко­но­ми­ки»

12 декабря

Игорь Орлов обсу­дил с гла­вой Ленс­ко­го райо­на воп­росы раз­ви­тия тер­рито­рии

12 декабря

За него­тов­ность к зиме спро­сит про­кура­тура

12 декабря

Глава Поморья поздра­вил зем­ля­ков с Днём Конс­ти­ту­ции

11 декабря

Игорь Орлов: «Ключ к раз­ви­тию тер­рито­рии – ини­ци­ати­ва, кото­рую мы дол­жны под­дер­жать»

9 декабря

Гор­дость Поморья

9 декабря

В пра­витель­стве области чест­во­вали Геро­ев Отечества

Похожие новости

19 декабря Губернатор

И вновь – теп­лос­наб­же­ние: на конт­ро­ле Соль­выче­годск, Нян­дома и Матигоры

19 декабря Губернатор

Игорь Орлов: «Са­мую актуаль­ную информа­цию о жизни райо­нов можно узнать в редак­ци­ях мес­тных газет»

12 декабря Губернатор

За него­тов­ность к зиме спро­сит про­кура­тура

6 декабря Общество

Игорь Орлов: «Пос­ла­ние Пре­зи­ден­та дол­жно стать для всех руко­водст­вом к действию»

5 декабря Губернатор

Игорь Орлов: «Нор­мати­вы теп­лос­наб­же­ния дол­жны соб­людать­ся неу­кос­нитель­но!»

5 декабря Губернатор

Игорь Орлов: «К ужас­ной тра­ге­дии при­вело обыч­ное раз­гильд­яйс­тво»

5 декабря Губернатор

У ком­па­нии «Бел­ко­мур» – новый руко­води­тель

14 ноября Губернатор

Игорь Орлов: «Пред­при­ятия регио­на дол­жны стре­миться попасть в новый кластер»

14 ноября Губернатор

Новые наз­наче­ния в пра­витель­стве Архан­гель­ской области

14 ноября Губернатор

Игорь Орлов: «Соз­да­ние бла­гоп­ри­ят­ного инвести­ци­он­ного кли­мата – важ­ная задача глав МО»

7 ноября Губернатор

Игорь Орлов приз­вал к рачи­тель­ному под­ходу при фор­миро­ва­нии мес­тных бюджетов

7 ноября Губернатор

Бюд­жет­ная сфера регио­на: прио­ри­тет – мес­тной продукции

24 октября Губернатор

Игорь Орлов: «Кач­ес­тво пас­саж­ир­ских пере­во­зок преж­де всего»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия