Губернатор Игорь Орлов потребовал от глав муниципалитетов представить план действий на случай возможного срыва поставок топлива на местные котельные.

Обеспечение штатного прохождения отопительного сезона в регионе стало одной из тем еженедельного оперативного совещания при губернаторе Архангельской области.

Глава Поморья вновь акцентировал внимание на ситуации с теплоснабжением Сольвычегодска и потребовал от местных властей задействовать все ресурсы для отопления жилых домов и объектов социальной сферы.

— В противном случае мы будем вынуждены вводить режим внешнего управления в части теплоснабжения, – подчеркнул Игорь Орлов.

На особом контроле – вопросы запасов топлива на местных котельных. В целом, нормативный запас создан во всех муниципалитетах. Определенную тревогу вызывает ситуация в Няндоме и в МО «Матигорское».



— Я рассчитываю, что муниципалитет найдет возможность выйти на обеспечение Матигор надежным теплоснабжением, – сказал губернатор.

Дополнительные поставки топлива ожидаются и в Няндоме. Две тысячи тонн угля из Хакасии должны подвезти в ближайшие шесть дней.

— Я настоятельно рекомендую всем главам муниципальных образований тщательно проанализировать ситуацию и выработать план действий на случай возможного срыва поставок топлива, – резюмировал Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области