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В Поморье идут работы по программе строительства сельских дорог

26 июня 16:30 Транспорт Строительство дорог
Фото пресс-службы дорожного агентства «Архангельскавтодор»
Фото пресс-службы дорожного агентства «Архангельскавтодор»

В рамках федеральной программы строительства и реконструкции сельских дорог в Архангельской области идут работы на трёх объектах.

Напомним, в нынешнем году 54 субъекта Российской Федерации получили субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, ведущих к сельским населённым пунктам и местам производства и переработки Средства предоставляются в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», которая входит в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.сельхозпродукции. Общая сумма субсидий составила 8,5 миллиарда рублей. Из них чуть более 46 миллионов пришлось на долю Архангельской области.

Накануне один из объектов, а именно строительство подъезда к селу Шеговары от автодороги М-8 в Шенкурском районе, посетил с инспекцией руководитель «Архангельскавтодора» Игорь Пинаев.

Сейчас здесь ведётся отсыпка земляного полотна и слоя щебня для дальнейшего устройства асфальтобетонного покрытия, обустраиваются полосы отвода. Сдача объекта запланирована на 30 сентября, но подрядчик, ООО «Автодороги», уверен, что работы будут завершены досрочно.

Новую дорогу протяжённостью около двух километров ждут прежде всего в самом селеНовую дорогу протяжённостью около двух километров ждут прежде всего в самом селе.

— МО «Шеговарское» – крупный и значимый для нашего района населённый пункт. И то, что в этом году мы перейдём от изношенного грунтового дорожного покрытия к настоящему асфальту, конечно, очень важно для людей, – отметил глава Шенкурского района Виктор Парфёнов. — К тому же в Шеговарах расположено активно развивающееся крестьянское хозяйство. Новая дорога позволит с гораздо большим комфортом подвозить корма и вывозить молоко.

Второй объект в Шенкурском районе – строительство подъезда к деревне Никифоровская. Новое щебёночно-гравийное дорожное покрытие обеспечит здесь нормальную круглогодичную доступность к населённому пункту.

Третий объект, по которому ведутся работы в рамках государственной С учётом софинансирования из бюджета Архангельской области, общая сумма затрат на все три объекта составит около 124 миллионов рублей.программе строительства и реконструкции сельских дорог, – это подъезд к деревне Логиновская в Няндомском районе.

— Учитывая ограниченность нашего дорожного фонда, это очень важная и нужная для Архангельской области федеральная программ, – пояснил директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев. – Однако отмечу, что в программе есть определённый минус: две трети заявленной суммы составляют средства региональной казны. Столь высокий уровень софинансирования – определённая сложность для области. Эту проблему мы уже обозначили на федеральном уровне и очень надеемся, что вопрос будет решён положительно.

Министерство транспорта Архангельской области

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