В Поморье продолжается создание охотничьих хозяйств

В соответствии с федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области продолжает вести работу по созданию охотничьих хозяйств.

Сегодня в регионе насчитывается 25 таких объектов, которые занимают площадь порядка 1,7 млн гектаров.

Как отметил руководитель ведомства Константин Доронин, создание развитой сети охотхозяйств будет способствовать усилению контроля за соблюдением гражданами правил охоты и привлечению инвестиций.

Условия также предусматривают реализацию арендатором комплекса мер, направленных на обеспечение охраны окружающей среды, сохранение численности животных, пожарной безопасности.

Для обеспечения прозрачности процедуры, оценки регулирующего воздействия, информация о выставлении участков на торги в обязательном порядке размещается на официальной странице министерства в сети Интернет.

Аукционы являются открытыми. В них могут принять участие все желающие.

В связи с рядом обращений граждан в ведомстве особо подчеркивают, что в соответствии с законодательством Российской Федерации охотпользователь не вправе ограничивать посещение гражданами территории охотничьего хозяйства в целях сбора грибов, ягод, ловли рыбы в любых других целях, не связанных с добычей охотничьих ресурсов.

Кстати, водные объекты при создании охотхозяйств в аренду не передаются, и полномочия арендатора на них не распространяются.

Обо всех фактах нарушений действующего законодательства необходимо сообщать в природоохранную прокуратуру, министерство природных ресурсов и ЛПК области или в территориальный орган ведомства (управление лесничествами).

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области