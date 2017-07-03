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Поморье включается в федеральный проект «Сказочная Россия»

3 июля 16:15 Общество Архангельск Туризм

Главной темой заседания регионального совета по развитию детского и молодёжного туризма в Архангельской области стали «сказочные» туристские бренды на территории Поморья.

Наиболее популярными из них являются динамично развивающиеся «Архангельск – родина Снеговика» (по итогам 2016 года – около 20 000 посетителей), «Яренск – родина Матушки Зимы» (около 9 000 посетителей), «Царевна Морошка» (около 1 000 посетителей) и «Вилегодская кошка» (проект «Кошкин дом» в Вилегодском районе – около 600 посетителей).

Они служат точками притяжения туристов и стимулируют развитие туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях (строительство кафе, гостиниц, предоставление дополнительных услуг для туристов и местного населения).

Развитие таких проектов происходит главным образом за счёт привлечения средств из муниципальных, областного бюджетов, а также грантовой деятельности. Итоги реализации проектов показывают увеличение количества посетителей и стабильный рост доходов учреждений культуры, на базе которых они реализуются.

Министр культуры Архангельской области Вероника Яничек подчеркнула важность развития «сказочных» резиденций в целях формирования интереса у подрастающего поколения к изучению традиционной культуры через образы сказочных персонажей родного края.

В настоящий момент на федеральном уровне стартует проект «Сказочная Россия». Предложения Архангельской области о включении в него наиболее перспективных брендов направлены областным министерством культуры в мае этого года.

Отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области

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