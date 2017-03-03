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Ректор САФУ Елена Кудряшова вошла в состав Госкомиссии по Арктике

3 марта 12:30 Арктика

Распоряжением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики включены ректор САФУ Елена Кудряшова и генеральный директор компании «Оборонлогистика» Антон Филатов.

Самый северный федеральный университет готовит для Арктики кадровые ресурсы, опираясь на которые строится экономическая и инфраструктурная политика приполярных территорий.

Компания «Оборонлогистика» планирует создание в Архангельске производственно-логистической базы для управления транспортными потоками по трассе Северного морского пути в интересах государства в Арктике.

— В составе Госкомиссии появились представители еще двух организаций, заинтересованных в развитии Поморья, причастных к развитию территории и задачам, которые стоят перед регионом, – подчеркнул представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит.

Среди 16 новых членов комиссии – министр образования и науки РФ Ольга Васильева, руководитель службы ФСБ России Сергей Королёв, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, полномочные представители Президента РФ по Северо-Западному и Сибирскому ФО Николай Цуканов и Сергей Меняйло.

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики

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