Шенкурский район представит на Маргаритинке чипсы из репы и моркови

Кроме этой оригинальной продукции из деревни Суланда, в ярмарочном павильоне можно будет познакомиться с лесными предприятиями и туристическим потенциалом шенкурской земли.

Можно будет увидеть представителей Шенкурского района и в торговых рядах ярмарки. Уже несколько лет участвует в Маргаритинке крестьянско-фермерское хозяйство Любови Дорониной «Росток» из Едьмы с коронным продуктом – картофелем сортов «Удача» и «Невский».

Ещё один постоянный участник ярмарки в Архангельске – ООО «Севера Дар» Юрия Заседателева, который уже несколько лет производит напитки на основе иван-чая, причём в ассортименте его продукции есть чаи с различными добавками – травами, плодами шиповника.

Изделия мастеров из Шенкурска можно будет приобрести в отдельной торговой палатке.

В ремесленном форуме, который также пройдёт в рамках Маргаритинской ярмарки, примут участие шенкурские мастера Евгения Димитрова, Максим Бутусов, Виктор Атларов, Алексей Бессонов, Марина Малышева. Их работы также станут частью выставки «Незабытые ремёсла», которую организует Дом народного творчества.

По материалам газеты «Важский край»