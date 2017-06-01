Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В воскресенье в Архангельске состоится экологический праздник «Мы – дети Земли»

1 июня 16:00 Год экологии Экология Леспром

Мероприятие проводится под эгидой международной акции «Марш парков», экологического движения «Эколята – друзья и защитники природы» и посвящено Году экологии, Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню защиты детей.

Для гостей праздника, который состоится 4 июня с 12:00 до 14:00 на территории городского парка аттракционов «Потешный двор», организаторы подготовили увлекательную программу, одним из пунктов которой станет «Эко-квест».

Ребят ждут экологические тренинги, практикумы, игры, викторины и творческие задания. Дети будут состязаться в знании вопросов экологии, рационального природопользования, биологии животных и растений, знании правил пожарной безопасности в лесу, познакомятся с природным и культурным наследием особо охраняемых природных территорий.

Для гостей праздника будут работать площадки с экологическими мастер-классами, где своими рукам можно будет смастерить подарочную упаковку, изготовить маленькие сувениры или подарок из крафт-бумаги с экологическим пожеланием внутри.

Главным событием праздника станет награждение победителей регионального этапа международной эколого-просветительской акций «Марш парков 2017» и «Эко-квеста», а также концерт с участием детских вокальных и хореографических коллективов.

Инициаторами акции выступили Кенозерский национальный парк, министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды», фонд «Биармия», ДДЮТ, парк аттракционов «Потешный двор», управление Росприроднадзора по Архангельской области, Двинско-Печорское бассейновое водное управление, Баренц-отделение WWF России и молодёжный клуб Русского географического общества в Архангельской области.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

Общество

1 июня

Время кани­кул: в Архан­гель­ске стар­то­вал сезон лет­них площадок

1 июня

Севе­род­винс­кая коман­да взяла «брон­зу» в фина­ле все­рос­сийско­го фут­боль­ного фестиваля

1 июня

Итоги все­рос­сийс­кой акции «Стоп ВИЧ/СПИД» под­вели в Поморье

1 июня

В воск­ре­сенье в Архан­гель­ске сос­то­ит­ся эко­ло­ги­чес­кий праз­дник «Мы – дети Земли»

1 июня

Игорь Ску­бен­ко: «Чес­тная оцен­ка – ориен­тир на выпус­кных экзаме­нах»

1 июня

1 июня архан­гель­ский центр помощи детям «Лучик» при­ни­мал гостей

1 июня

Орловс­кие рыса­ки агроф­ир­мы «Вель­ская» – победи­тели кон­ного фес­тива­ля СЗФО

1 июня

Объё­мы добы­чи сёмги и гор­буши для пред­при­ятий Поморья – около 140 тонн

1 июня

Совер­шенству­ет­ся законо­датель­ство в сфере под­дер­жки дея­тель­нос­ти тру­довых отрядов

1 июня

«Вой­на и мифы»: послед­ний день рабо­ты уни­каль­ной бес­плат­ной выставки – 30 июня

31 мая

20 лет вмес­те: Поморье гото­вит­ся к юби­лею Пре­зи­дентс­кой про­граммы под­гот­ов­ки кадров

31 мая

Вла­ди­мир Бур­чевс­кий: «Шко­лу, конеч­но, оста­влять не соби­раюсь»

31 мая

Мно­год­ет­ные семьи получи­ли право на стро­итель­ство мно­гок­вар­тир­ных домов

31 мая

Поморье отмеча­ет 100-ле­тие со дня рож­де­ния Нины Мешко

31 мая

Завер­шено соз­да­ние Наци­ональ­ного атласа Арктики

31 мая

Акция «Выходи во двор играть» стар­ту­ет в День защиты детей

31 мая

Пер­вый все­рос­сийс­кий меди­цин­ский сту­дот­ряд сфор­миро­ван в Поморье

31 мая

1 июня в Поморье откро­ют «Пла­нету детства»

31 мая

ЗАГСы Поморья гото­вят­ся к Дню защиты детей

Похожие новости

1 июня Общество

В воск­ре­сенье в Архан­гель­ске сос­то­ит­ся эко­ло­ги­чес­кий праз­дник «Мы – дети Земли»

31 мая

Про­дол­жа­ет­ся эко­ло­ги­чес­кая акция «Вод­ным объек­там – чис­тые бере­га и причалы»

31 мая

«Не раз­жи­гай огонь в лесу – спа­сешь ты зайца и лису!»

30 мая Общество

Пер­вый шпунт!

30 мая Общество

Евге­ний Фомен­ко посе­тил Центр при­ро­до­поль­зова­ния и охраны окружа­ющей среды

29 мая Общество

В При­мор­ском райо­не Архан­гель­ской области про­шла эко­ло­ги­чес­кая акция «Кур­тя­ево – наша забота».

27 мая Губернатор

Игорь Орлов при­нял учас­тие в закладке Парка При­ми­ре­ния в При­мор­ском районе

24 мая Общество

Итоги регио­наль­ного этапа эко­ло­ги­чес­кого про­ек­та «Сде­ла­ем вмес­те!» под­вели в Поморье

22 мая Общество

Ряды архан­гель­ских эко­лят попол­ня­ют­ся

19 мая Промышленность

В Год эко­ло­гии в Поморье пла­ниру­ет­ся вос­ста­новить 65 тысяч гек­та­ров леса

19 мая Губернатор

Увлечь Аркти­кой: глава Поморья про­вёл откры­тый урок для школь­ни­ков Архан­гель­ска

18 мая Губернатор

«Лесо­руб XXI века»: в дело­вой про­грамме – актуаль­ные темы эко­но­ми­ки и экологии

18 мая Общество

15 луч­ших бой­цов сту­ден­ческ­их отря­дов СЗФО отпра­вят­ся на убор­ку Арктики

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия