Мероприятие проводится под эгидой международной акции «Марш парков», экологического движения «Эколята – друзья и защитники природы» и посвящено Году экологии, Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню защиты детей.



Для гостей праздника, который состоится 4 июня с 12:00 до 14:00 на территории городского парка аттракционов «Потешный двор», организаторы подготовили увлекательную программу, одним из пунктов которой станет «Эко-квест».

Ребят ждут экологические тренинги, практикумы, игры, викторины и творческие задания. Дети будут состязаться в знании вопросов экологии, рационального природопользования, биологии животных и растений, знании правил пожарной безопасности в лесу, познакомятся с природным и культурным наследием особо охраняемых природных территорий.

Для гостей праздника будут работать площадки с экологическими мастер-классами, где своими рукам можно будет смастерить подарочную упаковку, изготовить маленькие сувениры или подарок из крафт-бумаги с экологическим пожеланием внутри.

Главным событием праздника станет награждение победителей регионального этапа международной эколого-просветительской акций «Марш парков 2017» и «Эко-квеста», а также концерт с участием детских вокальных и хореографических коллективов.

Инициаторами акции выступили Кенозерский национальный парк, министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды», фонд «Биармия», ДДЮТ, парк аттракционов «Потешный двор», управление Росприроднадзора по Архангельской области, Двинско-Печорское бассейновое водное управление, Баренц-отделение WWF России и молодёжный клуб Русского географического общества в Архангельской области.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области