Делегация Поморья участвует в федеральном семинаре ЖКХ

6 марта в столице Татарстана открылся первый обучающий семинар в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который инициировал Президент России Владимир Путин.

Участников форума поприветствовал министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень:



«Сегодня перед нами стоит серьёзная и принципиальная задача, которую мы начнем с наведения элементарного порядка в наших городах и селах. Речь идет о всех муниципальных образованиях нашей страны с населением более тысячи человек. Таких в нашей стране сегодня насчитывается 12 145 единиц».

Делегация Архангельской области на форумеВ первый день семинара состоялось пленарное заседание, которое открыл Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

— Мы одними из первых начали реализовывать проект по благоустройству городской в Казани. И сегодня мы наработали хорошую производственную базу, разработали типовые проекты благоустройства скверов и лесопарковых зон. Именно поэтому сегодня мы принимаем этот российский семинар, чтобы поделиться опытом формирования комфортной городской среды, – подчеркнул Рустам Минниханов.

В работе семинара принимают участие свыше 600 делегатов. Архангельскую область на форуме представляют член регионального штаба ОНФ Александр Поликарпов, заместитель министра ТЭК и ЖКХ Тамара Лемешева, заместитель председателя комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству АОСД Виктор Заря.

— Впервые в России реализуется приоритетный нацпроект по благоустройству территории и формированию комфортной окружающей среды. Поэтому семинар очень важен для регионов. Сегодня стоит задача разработать проектную документацию и вместе с муниципалитетами приступить к реализации намеченных планов, – рассказала Тамара Лемешева.

Михаил Мень отметил, что российские субъекты должны утвердить свои программы по формированию современной городской среды до 15 марта 2017 года.

Напомним, финансирование проекта предусматривает выделение из федерального бюджета 20 миллиардов рублей. Все средства будут перечислены региональным бюджетам до конца марта.

Семинар продлиться в течение двух дней. Участникам предстоят дискуссии, обмен наработками и опытом в области строительства и благоустройства скверов и парков, зеленых зон, внутридворовых проездов и прибрежных территорий.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области