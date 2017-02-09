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Новую набережную построят в Соломбале

9 февраля 9:20 Строительство Архангельск
На новой набережной будет организована прогулочная зона и обустроены спуски к воде
На новой набережной будет организована прогулочная зона и обустроены спуски к воде

Это стало возможным благодаря реализации областной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014–2020 годы)».

Министерство строительства и архитектуры приступило к реализации проекта по строительству новой набережной в Соломбале. Работы стоимостью 509,9 млн рублей пройдут на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова.

Проезжая часть с обвалившимся краем, заросли кустарника и земляные тропки – набережная Георгия Седова сегодня не очень располагает к прогулкам Набережная, в первую очередь – гидротехническое сооружение, которое защищает берега от водной эрозии. Для этого построят более 850 метров берегоукрепительных сооружений.

— Мы понимаем, что набережная необходима и местным жителям. Зона для прогулок и отдыха людей будет приведена в порядок, – пояснил министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев.

Строительство пройдёт в два этапа. В первую очередь будут выполнены работы по берегоукреплению и водоотведению. Вторым этапом станет благоустройство набережной. Будет организована прогулочная зона, обустроены спуски к воде, в том числе – специально оборудованные для удобства инвалидов.

Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. В начале февраля 2017 года на строительство набережной был заключен государственный контракт между ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» и ООО «СпецФундаментСтрой».

Некоторое время подрядчик потратит на закупку материалов и подготовку строительной площадки, а в апреле, после завершения весеннего паводка начнутся строительные работы

По данным министерства строительства и архитектуры в бюджете Архангельской области в 2017 году на объект предусмотрены средства в размере 33,5 млн рублей, в 2018 году – 69,7 млн рублей, в 2019 году – 69,7 млн рублей. В настоящее время ведётся работа по привлечению к софинансированию строительства средств федерального бюджета.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

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