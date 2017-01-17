В Северодвинске вслед за Архангельском вводится карантин по гриппу и ОРВИ

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Архангельске превышен на 23 процента, сообщили в министерстве здравоохранения Архангельской области. В настоящий момент он составляет 73,7 случаев на 10 тысяч населения.

В областном центре, который является опорной базой по гриппу, зарегистрировано 3233 случая ОРВИ и 14 случаев гриппа, в том числе у 2047 случаев ОРВИ и четыре случая гриппа у детей. С диагнозом ОРВИ и грипп госпитализирован 41 человек, в том числе – 28 детей.

Всего в Архангельской области зарегистрировано 8 910 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе у детей – 5 020. Показатель заболеваемости населения в целом по области составил 78,8 случаев на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 6 процентов.

В связи с превышением эпидемического порога по гриппу и ОРВИ с 16 января карантинно-ограничительные мероприятия введены в Архангельске, аналогичные меры в Северодвинске будут приняты 18 января. В медицинских организациях проводится комплекс мероприятий по предупреждению эпидемии гриппа и ОРВИ.

— Если Вы заболели, максимально ограничьте контакты с другими людьми и вызовите врача как можно быстрее, чтобы получить рекомендации по лечению. Оставайтесь дома в течение хотя бы семи дней от начала заболевания и не пренебрегайте мерами личной повседневной гигиены. Очень важно, чтобы дети, даже с незначительными проявлениями ОРВИ, не допускались в детские дошкольные образовательные учреждения и школы, – подчеркнул министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области