Приостановлена розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией.

Это сделано в связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией и в соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Постановление касается розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объёма (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области