Губернатор Игорь Орлов учредил именные стипендии лучшим студентам профтеха

По инициативе губернатора Архангельской области учреждены именные стипендии в сфере профессионального образования Поморья. Дополнительные денежные выплаты предназначены юным северянам, успешно выступившим на чемпионатах, которые проводятся под эгидой глобального движения WorldSkills.

Стипендии предполагается выплачивать студентам и выпускникам техникумов, а также колледжей региона. Кроме того, на денежные поощрения могут претендовать и представители вузов Поморья.

Основной критерий – победа или призовое место на национальных и международных чемпионатах профмастерства «Молодые профессионалы», которые проводятся по стандартам WorldSkills.

Первый региональный чемпионат профмастерства «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia) прошёл в Архангельске с 14 по 17 февраля 2017 годаСтоит напомнить, что международное некоммерческое движение WorldSkills занимается повышением престижа рабочих профессий и развитием программ профессионального образования.

Весной 2016 года Архангельская область официально вступила в этот проект.

Первым практическим результатом такого решения стал чемпионат студентов профтеха «Молодые профессионалы Поморья», который прошёл в феврале 2017 года.

Северяне уже имеют опыт практических выступлений на национальных и даже международных турнирах. За несколько последних лет восемь студентов техникумов и колледжей Архангельской области стали победителями и призёрами чемпионатов WorldSkills.

Теперь соревноваться с лучшими студентами страны представители области будут на постоянной основе. Одной из мер, призванной способствовать их профессиональному росту, станет губернаторская стипендия.

— Победители национальных чемпионатов смогут рассчитывать на единовременную выплату в 150 тысяч рублей, призёрам турниров полагается выплата в 100 тысяч рублей. Не будут забыты и наставники ребят. За подготовку лучших молодых профессионалов страны педагоги и мастера получат от 50 до 100 тысяч рублей. Необходимые денежные средства уже предусмотрены в региональном бюджете, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области