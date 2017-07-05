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Северяне могут внести предложения по совершенствованию ЕГЭ

5 июля 11:00 Общество

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) начала сбор предложений, направленных на совершенствование единого государственного экзамена. Своё видение процедуры аттестации выпускников школ могут представить и жители Архангельской области. 

Напомним, с 2014 года Рособрнадзор ежегодно собирает замечания и предложения по улучшению государственной итоговой аттестации. Поступившая информация анализируется специалистами ведомства, а затем выносится на обсуждение представителям экспертных сообществ. 

— Практика сбора пожеланий по совершенствованию ЕГЭ стала для нас ежегодной и, можно сказать, обязательной. Вся поступившая информация внимательно рассматривается. Опыт прошлых лет показывает, что многие из таких предложений принимаются и встраиваются в экзаменационную систему, – заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

Предложения по совершенствованию единого государственного экзамена принимаются до 11 августа по электронной почте: ege2018@obrnadzor.gov.ru.

Все изменения в ЕГЭ будут утверждены и опубликованы до 1 сентября.

Министерство образования и науки Архангельской области

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