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Мария Ерохина завоевала серебряную медаль на первенстве мира по пауэрлифтингу

20 июня 18:05 Спорт

В Минске стартовали чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу. В столицу Республики Беларусь прибыло около 900 спортсменов из 52 стран мира. В этом году соревнования стали одними из самых многочисленных за всю историю этого вида спорта.

С 15 по 17 июня состоялся турнир для ветеранов, с 18 по 20 июня соревновались юноши и юниоры, а с 21 по 25 июня на помосте выступят «профессионалы».

В первые дни соревнований отлично выступила представительница Архангельской области Мария Ерохина. Подопечная тренера Антона Солодова выжала от груди 90 килограммов и завоевала малую серебряную награду первенства мира. В общем зачете по сумме троеборья спортсменка регионального центра спортивной подготовки «Поморье» заняла шестое место.

— От всей души поздравляю Марию с успешным выступлением на первенстве мира. Уверен, в будущем Марию ждет еще немало побед на российской и международной арене, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области

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