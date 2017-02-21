В федеральном рейтинге качества проведения ОРВ Архангельская область вошла в тройку лидеров по Северо-Западу

Министерством экономического развития России опубликован рейтинг регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в субъектах Российской Федерации за 2016 год.

При составлении рейтинга федеральные эксперты учитывали качество организации ОРВ, открытость процедуры, участие в ней представителей органов местного самоуправления и независимых экспертов от бизнес-сообщества (уполномоченного по защите прав предпринимателей, региональных ассоциаций и объединений).

Ежегодно в рейтинге выделяются четыре группы регионов: относящиеся к высшему, хорошему, среднему или низкому уровню качества проведения ОРВ. В этом году Архангельская область вновь вошла в число «хорошистов» и, поднявшись по сравнению с 2015 годом на четыре позиции, заняла 21 место по России.

Отметим, что по Северо-Западному федеральному округу Поморье – в тройке лидеров. Наш регион уступает лишь Ленинградской и Новгородской областям.

— Проведение оценки регулирующего воздействия позволяет сделать законотворческую деятельность более открытой, всесторонне оценить последствия принятия того или иного нормативно-правового акта, – подчеркнул министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – В регионе процедура проведения ОРВ постоянно совершенствуется. Например, в прошлом году была внедрена практика проведения очных публичных консультаций на заседаниях экспертного совета при уполномоченном при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, что обеспечило максимальное вовлечение представителей бизнеса в обсуждение законопроектов.

Напомним, результатом проведения очных консультаций на базе экспертного совета бизнес-омбудсмена стало внесение изменений в постановление министерства труда, занятости и социального развития «Об установлении обязанности ежемесячного предоставления работодателями области отчетности при отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей». Благодаря экспертному заключению, подготовленному министерством экономического развития, было решено отказаться от обязательных отчетов об отсутствии вакантных должностей.

Министерство экономического развития Архангельской области