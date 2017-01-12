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Оплата труда руководителей и главных бухгалтеров станет прозрачной

12 января 11:00 Законотворчество

Изменения в системе оплаты труда областных и муниципальных учреждений связаны с реализацией с 1 января 2017 года изменений в Трудовом кодексе. Это обусловлено требованиями Федерального закона от 3 июля 2016 года, который был разработан Минтруда России.

Принятые поправки предусматривают обязательное установление предельных размеров соотношения между среднемесячной заработной платой руководителей (их заместителей и главных бухгалтеров) и среднемесячной заработной платой работников государственных и муниципальных учреждений и предприятий.

Это также касается государственных внебюджетных фондов и территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Закон направлен на снижение разрыва между зарплатой руководителей и работников учреждений и предприятий. Напомним, ранее были приняты решения о введении ограничений на разницу в зарплате руководителей и работников.

Также закон вводит ответственность руководителя за несоблюдение предельного соотношения заработных плат. За нарушение данных требований с руководителем организации прекращается трудовой договор.

Предельный уровень соотношения заработной платы в указанных организациях устанавливается органом власти, осуществляющими функции и полномочия учредителя.

Зарплаты будут опубликованы

Федеральный закон также установил обязанность учредителей размещать информацию о среднемесячной (в расчете за год) заработной плате указанных категорий работников на официальных сайтах учредителей либо непосредственно на официальных сайтах этих организаций.

Порядок размещения и представления данной информации устанавливается соответствующими нормативными правовыми актами федерального, регионального или муниципального уровня.

Как пояснил директор правового департамента администрации губернатора и правительства области Игорь Андреечев, ряд концептуальных решений по реализации федерального закона уже принят региональным правительством.

Так, в декабре 2016 года приняты правила размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных учреждений, предприятий и фонда обязательного медицинского страхования.

В том числе, этим постановлением предусмотрена обязанность областных органов власти до 1 марта 2017 года разместить информацию о среднемесячной заработной плате в открытом доступе.

Соотношение зарплат руководителей и работников урегулируют

Также как пояснил Игорь Андреечев, на областном уровне проводится работа по введению предельного уровня соотношения  зарплат.

Для этого правовым департаментом подготовлены изменения в положение об установлении систем оплаты труда работников областных государственных учреждений. Данные изменения устанавливают общие требования к установлению предельного уровня соотношения  зарплат. На их основе конкретные изменения будут вводиться в отраслевые положения об оплате труда.

Областным органам власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя, до 1 января 2017 года поручено утвердить предельные уровни соотношения среднемесячных заработных плат руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячных заработных плат остальных работников областных учреждений (в рамках 1 к 4).

Также определён предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы иных работников областных унитарных предприятий (в рамках 1 к 5).

Правовой департамент администрации Губернатора и Правительства области

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