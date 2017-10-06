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Региональный этап чемпионата кейсов по управлению НКО пройдет в Архангельске

6 октября 11:00 НКО

Всего в Архангельской области было зарегистрировано 18 команд. В полуфинал вышло семь, две из них – из Устьянского района и Котласа – будут участвовать в полуфинале дистанционно, а остальные встретятся в областном Доме молодежи 7 октября.

Ровно в полдень каждая команда получит кейс, на решение которого у них будет четыре часа. Все участники получат одну и ту же проблемную ситуацию, и за отведенное время им придется найти стратегию и тактику решения и убедительно доказать ее экспертам.

— Финал чемпионата – удивительный опыт, – рассказала участница команды-победителя регионального этапа 2016 года Анастасия Чепиль. – Кейс – это не набор условий, а жизненная ситуация, взятая зачастую из реальной жизни. От нашей команды потребовались не только сухие знания, но и личный опыт общения, умение сочувствовать и ставить себя на место героев кейса. Эксперты оценивали не только знания, но и подход к решению кейса и аргументацию, то есть комплекс умений и навыков, которые могут пригодиться руководителю проекта или некоммерческой организации.

В числе регионов-участников, помимо Архангельской области также значатся Москва, Санкт-Петербург, Пермский и Красноярский края, а также Новосибирская область.

Организатор чемпионата и головной координатор работы: пермский центр «ГРАНИ». Региональный этап организован Архангельский центром социальных технологий «Гарант». Чемпионат проходит при поддержке «Дома молодёжи Архангельской области».

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